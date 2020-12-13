صاحب اللقب يبدأ الموسم الجديد بالفوز على مصر للمقاصة 3-1.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الاهلي ومنافسه مصر للمقاصة بتقدم الأحمر بثلاثة مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الاول من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الاول

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة.

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ.

وحاول ايهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة أن يرد على الهدف المبكر، ولكن أحكم الاهلي خط الوسط ومنع الفريق الفيومي من الوصول لمرمى محمد الشناوي حارس المارد الأحمر.

وصل الأهلي في هجمة خطيرة على مرمى المقاصة في الدقيقة 11، بعرضية من علي معلول مرت من جميع اللاعبين واحتسبها حكم الراية تسلل.

واشتعلت المباراة بحماسة اللاعبين، وبدأ الشد والجذب ولكن أحكم ابراهيم نور الدين الأمور ليسود الهدوء في الملعب.

سيطر مصر للمقاصة على الكرة بشكل جيد واستحوذ من خلال تمريرات قصيرة بين اللاعبين، ولكن تمركز لاعبي الأهلي منعهم من الوصول الى الشناوي.

وفي مشهد غريب للاعبي الأهلي ترك الثلاثي الهجومي "محمد شريف وكهربا وأفشة" الكرة داخل منطقة الجزاء، وأهدروا فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى المقاصة.

أظهر علي معلول قدراته الدفاعية في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وتمكن من اقتناص الكرة من بين أقدام لاعبي مصر للمقاصة، في مشد مميز لانطلاقته من الجبهة اليسرى الى اليمنى بلياقة بدنية عالية.

ووقع لاعبي الأهلي في منطقة التسلل أكثر من 4 مرات، بسبب تمركز دفاع المقاصة وطريقة اللعب على خط واحد.

وحتى الدقيقة 30 من عمر المباراة لم يقوم لاعبي مصر للمقاصة بإختبار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في أي كرة.

وبدأ مصر للمقاصة بناء هجمات تشكل خطورة على دفاع النادي الأهلي، ولكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

واحتسب حكم المباراة أول ركلة ركنية لصالح مصر للمقاصة في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد الوصول الى مرمى محمد الشناوي لأول مرة، ولكن مرت الركنية بدون أي خطورة على مرمى الأحمر.

أدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، بعد هجمة مميزة خرجت الى ركنية.

سجل مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من رأسية مميزة بعد تمرير ركلة ركنيه له داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الشوط الثاني

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التبديل الأول في بداية شوط المباراة الثاني بنزول ناصر ماهر وخروج،

وتمكن محمد مجدي أفشة من تمرير كرة رائعة انفرد بها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحارس مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد أن راوغ الحارس وأسكنها الشباك ليتقدم للأحمر بالهدف الثاني.

وتدخل حكم الـ VAR ليلغي الهدف ويحرم النادي الاهلي من التقدم على مصر المقاصة بهدف ثاني لتستمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسقط بدر بانون مدافع الأهلي داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، أثناء تقدمه خلال ركلة ركنية للمارد الأحمر، بعد تسديده كرة قوية ولكن مرت بجوار مرمى الفريق الفيومي.

وحرم القائم الأيمن محمود عبد المنعم كهربا من تسجيل الهدف الثاني في مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي.

ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر.

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شئ.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ويتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسقط ناصر ماهر في الدقيقة 90 من عمر المباراة مصابًا بطريقة غريبة وتم استدعا الجهاز الطبي داخل ملعب المباراة، وعربة الإسعاف لنقل اللاعب، وخرج مصابًا وحل أكرم توفيق بدلًا منه.

وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لصالح الأهلي مقابل هدف واحد لمصر للمقاصة، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي الى ثلاث نقاط والمقاصة مازال بدون أي نقطة.

وجاء تشكيل المقاصة كالاتي :-

"محمود حمدي وأحمد مودي وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد ومروان حمدي وصلاح عاشور وباولون فوافي وحسني فتحي وعصام صبحي ورجب عمران.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.