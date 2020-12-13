أعلن اسلام جمال لاعب الفريق الأول بالنادي السابق وسموحه الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكتب اسلام جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين في السراء والضراء دعواتكم ايجابي كورونا.. يارب اشفيني واشفي كل مريض ????????????????" وحقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره.

جاء هدف اللقاء الأول عبر النيران الصديقة عن طريق المدافع خالد الحسيني وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

ونجح لاعبو الزمالك فى ترويض ذئاب الجبل وتسجيل هدفين فى اللقاء واستغل الفارس الأبيض نزول أشرف بنشرقي فى الشوط الثاني لفتح المساحات فى منتصف الملعب وتمرير الكرات إلى زملائه ومنحهم أفضلية فى التسديد على مرمى حارس المقاولون العرب.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحمد لله في السراء والضراء.. لاعب الزمالك السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.