الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع بيرنلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة فريقي آرسنال وبيرنلي بالتعادل السلبي، وذلك في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

آرسنال كان الأخطر في النصف الأول من المباراة، وكاد يسجل الهدف الأول عن طريق ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 28، لكن بوب حارس بيرنلي تصدى لكرته في أخطر فرص المباراة حتى الآن.

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:

في حراسة المرمى:بيرناد لينو

خط الدفاع: كيفين تيرني - روب هولدينج - جابريال - هيكتور بيليرين

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ويليان - ألكسندر لاكازيت - بيير إيمريك أوباميانج.