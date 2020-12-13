يوفنتوس يفوز على جنوى 3-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

الأرجنتيني باولو ديبالا وقع على أول أهداف يوفنتوس في مباراة اليوم في الدقيقة 57، لكن ستورارو عادل النتيجة لـ جنوى في الدقيقة 62.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث لليوفي في الدقيقتين 78، 89 من ضربتي جزاء، ليؤمن انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد يوفنتوس للنفطة 23 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد جنوى عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.