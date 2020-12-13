تفاصيل إصابة ناصر ماهر في مباراة المقاصة

غادر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، متجهًا لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات دقيقة لاصابته.

وانتقل ناصر ماهر برفقة طبيب الأهلي في عربة الإسعاف إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

كان ماهر تعرض للإصابة بكدمة قوية في إحدى الكرات المشتركة، وغادر المباراة في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.

وبدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه مصر المقاصة 3 /1 اليوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة.

وعلى استاد الأهلي نجح صاحب الأرض في الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف، ليسجل الأهلي البداية المرجوة في رحلة البحث عن لقبه السادس على التوالي في الدوري المحلي والثالث والأربعين في تاريخه.

وتقدم التونسي علي معلول بهدف للاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن مروان حمدي أدرك التعادل للمقاصة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل المباراة لصالحه حيث أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أكد عمرو السولية فوز الأهلي بهدف ثالث سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتصدر الأهلي بهذا الفوز جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وسيراميكا والاتحاد السكندري وأسوان.

وعلى استاد برج العرب، لم ينجح المصري والاسماعيلي في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار الشوطين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وحصد كل فريق نقطة واحدة من أول مباراة لهما، قبل أن يخرج المصري في الجولة الثانية لملاقاة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل وفي اليوم ذاته يلتقي الاسماعيلي مع ضيفه الانتاج الحربي.