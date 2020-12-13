كهربا: الفوز بالنقاط الثلاث هو الأهم.. وهذه أبرز تعليمات موسيماني

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الفريق دخل أجواء البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية في المسابقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في بداية مسابقة الدوري هو الأهم.
واختتم محمود كهربا تصريحاته بالتأكيد أن الاحتفالات انتهت، والفريق يعيش حالة من التركيز للتحديات الجديدة، التي بدأت بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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