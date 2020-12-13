خلع في الكتف.. إصابة قوية لناصر ماهر لاعب الأهلي ونقله إلى المستشفى

تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لإصابة في الكتف خلال مواجهة المقاصة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-1 في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري.
وكشف مصدر بالجهاز الطبي، عن أنه تم نقل ناصر ماهر إلي المستشفي للاطمئنان عليه بعد إصابته والتي تشير إلي خلع في الكتف.
وحقق الفريق الأول بالقلعة الحمراء فوزًا مهما علي حساب مصر المقاصة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري.
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