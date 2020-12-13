اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الكرة النسائية.. صور

اجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروي الجديد 2021/202،بمقر الاتحاد بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات. وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 25 ديسمبر، بمشاركة 15 فريقا ويقام الدوري من دور اول علي ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دوري من دور واحد ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدوري السوبر الذي يقام من دورين لتحديد الفريق البطل ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية علي مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثاني . واسفرت القرعة عن المواجهات التالية. المجموعة الأولي الاسبوع الاول وادي دجلة x دلفي اجا x البنك الاهلي الهرم x باي المجموعة الثانية الاسبوع الاول المعادي x كفر سعد المصري x الطيران مركز شباب البرجاية x باي المجموعة الثالثة الاسبوع الاول الجونة x الترام مركز شباب الأميرية x القلعة صيد المحلة x باي

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