إصابة نجم الأهلي في مباراة مصر للمقاصة

خرج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الملعب مصابًا، في المباراة التي أقيمت أمام مصر للمقاصة على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسقط ناصر ماهر في الدقيقة 90 من عمر المباراة مصابًا بطريقة غريبة وتم استدعاء الجهاز الطبي داخل ملعب المباراة، وعربة الإسعاف لنقل اللاعب، وخرج مصابًا وحل أكرم توفيق بدلًا منه.