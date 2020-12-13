حقيقة وفاة نجلة أيمن حفني

نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.

وأضاف شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة، أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بالمرض الخبيث وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.

وشدد محمد حفني، على أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة، وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.