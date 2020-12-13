نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل ضد فولهام في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي وانتهى بالتعادل 1-1.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 85 في الدوري الإنجليزي خلال 132 مباراة متفوقًا بذلك على كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو 84 هدفًا خلال 196 مباراة وهو ما يعني تساوي صلاح معه بين أحرز هازارد نجم تشيلسي السابق وفرناندو توريس نجم ليفربول السابق 85 هدفًا لكن في 245 مباراة لهازارد و212 لتوريس.