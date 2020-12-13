نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شربين يفوز على اتحاد المنزلة في ختام الجولة الثانية بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي شربين فوزا هاما على حساب ضيفه فريق اتحاد المنزلة، بهدفين مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة الثانية من دوري القسم الثالث.
١- بايونيرز ٦ نقاط
٢- نبروه ٦ نقاط
٣- السنبلاوين ٦ نقاط
٤- ميجاسبورت ٦ نقاط
٥- بلقاس ٤ نقاط
٦- مياه الدقهلية ٣ نقاط
٧- كهرباء طلخا ٣ نقاط
٨- منية سمنود ٣ نقاط
١٣- شربين ٣ نقاط
وشهد اللقاء تقدم شربين من ركلة جزاء سددها اللاعب كريم رشاد في منتصف الشوط الأول، وأضاف محمد علي الهدف الثاني من الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء أحرز المنزلة هدفه الوحيد.
الفوز رفع رصيد شربين إلى 3 نقاط، ويظل رصيد اتحاد المنزلة عند صفر من النقاط.
ترتيب المجموعة التاسعة
١- بايونيرز ٦ نقاط
٢- نبروه ٦ نقاط
٣- السنبلاوين ٦ نقاط
٤- ميجاسبورت ٦ نقاط
٥- بلقاس ٤ نقاط
٦- مياه الدقهلية ٣ نقاط
٧- كهرباء طلخا ٣ نقاط
٨- منية سمنود ٣ نقاط
١٣- شربين ٣ نقاط
٩- شبان بدواى نقطة وحيدة
١٠- الأمير بلا نقاط
١١- اتحاد المنزلة بلا نقاط
١٢- عمال المنصورة بلا نقاط
١٤- دقادوس بلا نقاط
١٥- الخيارية بلا نقاط