نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شربين يفوز على اتحاد المنزلة في ختام الجولة الثانية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي شربين فوزا هاما على حساب ضيفه فريق اتحاد المنزلة، بهدفين مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة الثانية من دوري القسم الثالث.

وشهد اللقاء تقدم شربين من ركلة جزاء سددها اللاعب كريم رشاد في منتصف الشوط الأول، وأضاف محمد علي الهدف الثاني من الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء أحرز المنزلة هدفه الوحيد.

الفوز رفع رصيد شربين إلى 3 نقاط، ويظل رصيد اتحاد المنزلة عند صفر من النقاط.

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