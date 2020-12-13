نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره مصر المقاصة.

وفي الوقت بدل من الضائع سقط ناصر ماهر على أرضية ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة في الكتف ليغادر الملعب ويحل زميله أكرم توفيق بديلا له.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها له طبيب الأهلي إصابة اللاعب بخلع في الكتف.

وتوجه ناصر ماهر رفقة طبيب الأهلي إلى أحد المستشفيات في سيارة الإسعاف.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مسابقىة الدوري الممتاز.