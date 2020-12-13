نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الإثنين، خمسة مباريات في ختام الجولة الأولى لمنافسات الدور الثاني من النسخة الثامنة لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- قورص مع سنتريس 11 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.

2- سبك الأحد مع أبو نشابة 1 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.

3- بركة السبع مع الدبايبة 12 : ماجد مرسي ومعاذ محيى وأحمد رشاد.

4- بيجرم مع أبنهس س 12 ملعب قويسنا : محمد عبد الله وندى ناجي وأمجد ماهر.

5- اصطباري مع الروضة 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وأحمد مصطفى.