نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقام الإثنين، خمسة مباريات في ختام الجولة الأولى لمنافسات الدور الثاني من النسخة الثامنة لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.
1- قورص مع سنتريس 11 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :
1- قورص مع سنتريس 11 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.
2- سبك الأحد مع أبو نشابة 1 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.
3- بركة السبع مع الدبايبة 12 : ماجد مرسي ومعاذ محيى وأحمد رشاد.
4- بيجرم مع أبنهس س 12 ملعب قويسنا : محمد عبد الله وندى ناجي وأمجد ماهر.
5- اصطباري مع الروضة 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وأحمد مصطفى.