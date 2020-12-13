الرياضة

5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الإثنين، خمسة مباريات في ختام الجولة الأولى لمنافسات الدور الثاني من النسخة الثامنة لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- قورص مع سنتريس 11 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.
2- سبك الأحد مع أبو نشابة 1 ملعب أشمون : أحمد ماجد وطارق الشهدي ومرسي ماجد.
3- بركة السبع مع الدبايبة 12 : ماجد مرسي ومعاذ محيى وأحمد رشاد.
4- بيجرم مع أبنهس س 12 ملعب قويسنا : محمد عبد الله وندى ناجي وأمجد ماهر.
5- اصطباري مع الروضة 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وأحمد مصطفى.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا