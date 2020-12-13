زيدان يغسل أحزان ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة تراجع النتائج في 3 مباريات خلال 7 أيام بتحقيق الفوز في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وغسل زيدان أحزان ريال مدريد من هزيمتي ديبورتيفو ألافيس وشاختار، وفاز بالنهائيات الثلاثة ضد إشبيلية (1-0)، بوروسيا مونشنجلادباخ (2-0)، أتليتيكو مدريد (2-0)، بمجموع 5 أهداف نظيفة.

تأهل الريال كمتصدر للمجموعة في دوري أبطال أوروبا، وعاد للمنافسة في الليجا من جديد بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أتلتيكو بعدما فاز عليه بهدفين في الديربي.