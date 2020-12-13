الرياضة

زيدان يغسل أحزان ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يغسل أحزان ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة تراجع النتائج في 3 مباريات خلال 7 أيام بتحقيق الفوز في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وغسل زيدان أحزان ريال مدريد من هزيمتي ديبورتيفو ألافيس وشاختار، وفاز بالنهائيات الثلاثة ضد إشبيلية (1-0)، بوروسيا مونشنجلادباخ (2-0)، أتليتيكو مدريد (2-0)، بمجموع 5 أهداف نظيفة.

تأهل الريال كمتصدر للمجموعة في دوري أبطال أوروبا، وعاد للمنافسة في الليجا من جديد بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أتلتيكو بعدما فاز عليه بهدفين في الديربي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا