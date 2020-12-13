نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي Z يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة كوكاكولا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد تدريباتة الجماعية على ملعبه، استعداداً لمواجهة فريق كوكاكولا والمقرر لها الخميس المقبل، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري القسم الثاني .



وفاز فريق زد مع نظيره النجوم، بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمود القط لنادي زد من ضربة جزاء في الدقيقة 11 وتعادل محمد همام النجوم في الشوط الثاني وسجل رضا الويشى الهدف الثاني .



وعقد الجهاز الفني لفريق زد بقيادة أسامة نبيه، جلسة مع لاعبيه لمناقشة نقاط القوة والضعف لفريق كوكاكولا، من أجل وضع الخطة المناسبة للسيطرة على المباراة، وخطف الفوز من كوكاكولا .



وتعاقد نادي zed مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، إسلام الفار غزل المحلة، محمد شاهين وحسني ذكي ووليد حسن واحمد عادل سيراميكا، كريم بدير بلدية المحلة، اسلام عبد الغني فاركو، حسن النني أسوان، اسلام رمضان دمنهور وفاركو، محمد شريف حارس سيراميكا، عمر رجب الالومنيوم، علي جمال لالا، محمد حمدي.