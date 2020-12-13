الرياضة

الوحدة يقهر الهلال السعودي في الوقت القاتل

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أحمد جودة - القاهرة - عطل فريق الوحدة مسلسل انتصارات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بالفوز 2-1 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 8 من البطولة.

وافتتح الأسترالي ديمتري بتراتوس التسجيل للوحدة في الدقيقة السادسة لكن الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف أحمد عبده جابر هدف الفوز القاتل للوحدة.

وتوقف رصيد الهلال في الصدارة عند 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

وألحق الوحدة بمضيفه الهلال الهزيمة الأولى هذا الموسم بعد أن فاز ست مرات وتعادل مرة واحدة في أول سبع مباريات.

أما الوحدة فسجل فوزه الثالث هذا الموسم مقابل خمس هزائم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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