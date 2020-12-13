نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أحد القرارات العجيبة للهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني مع العديد من اللاعبين في صفوف الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة إل بايس الإسبانية بأنه قبل بداية الموسم الحالي اقترح رونالد كومان على إنسو فاتي نجم الفريق الكتالوني البحث عن فريق للإنضمام إليه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أكثر من مرة محاولة مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع فاتي مقابل أكثر من 100 مليون يورو ولكن إدارة النادي الكتالوني رفضت التخلي عنه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاتي كان من أهم لاعبي برشلونة قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة يغيب على إثرها حتى اليوم علمًا بأنه خاض في الموسم الحالي 10 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.