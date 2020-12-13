نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يواجة الجزيرة في مؤجلات دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الحمام مواجهة هامة أمام فريق الجزيرة في لقاء مرتقب ينطلق عند الثانية والنصف من عصر الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

ونفس نفس الإطار، أرسلت اللجنة الطبية تقريرا لنادي الحمام المطروحي يفيد بسلبية تحاليل فيروس كورونا لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل مباراة الجزيرة في المباراة المؤجلة .



وإختتم الحمام إستعداداتة للمباراة بتدريب خفيف علي ملعبه ثم غادر إلي الأسكندرية والمبيت في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة التي ستقام بالمدينة الشبابية بأبو قير.



ويحتل الحمام المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من مباراتين بعد التعادل في أولي مبارياتة أمام فاركو 2/2، وخسارتة في الجولة الثالثة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة، ويسعي الحمام للفوز في المباراة للوصول للنقطة الرابعة والوصول للمركز الثامن.



كما يبحث فريق الجزيرة عن الفوز حيث يحتل المركز الأخير بدون رصيد من مباراة واحدة وخسر فيها من الحرس بثلاثية نظيفة ، وتم إلغاء مباراة الجولة الثالثة أمام كفر الزيات بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف.