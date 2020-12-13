نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته عقب فوز فريقه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني عقب :"النتيجة النهائية لا تعكس سير المباراة، وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

وتابع : "سنحت لنا فرص كثيرة للتهديف ولم نترجمها إلى أهداف، والتحديات الكبيرة التي سنخوضها في الفترة المقبلة تجبر اللاعبين على متابعة الفرص التي أضاعوها حتى لا نكرر مثل هذا الأمر في التحديات المهمة المقبلة".

وزاد :"البعض كان يصل إلى الكرة في وقت مبكر والأخر كان يقع في مصيدة التسلل، وكنا نعرف أن فريق مصر المقاصة يحضر جيدا وتبني من الخلف".

وأشار :"مدرب مصر المقاصة محترم جدا ويلعب كرة جيدو ويحضر من الخلف، وشاهدنا المباراة الودية التي خاضها المقاصة في الأسبوع الماضي".

وأردف :"وفي أول 15 دقيقة قطعنا أكثر من كرة في وسط ملعب المقاصة ولكن لم نستغل هذه الفرص".

واستطرد :"لم نقوم بتمرير الكرة ونقلها بشكل جيد، ومحلل الأداء بالجهاز الفني تابع المباراة وقامنا برصد العديد من الأخطاء والتي في مقدمتها عدم تمركز رباعي الهجوم بشكل صحيح، وهو ما سنعمل على معالجته في الفترة المقبلة".

وزاد :"سجلنا ثلاثة أهداف ونجحنا في الحصول على أول 3 نقاط لنا في البطولة".

وحول عدم الاعتماد على أليو ديانج في التشكيل الأساسي قال :"أليو ديانج لم يشارك من أول المباراة لأنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا، وحمدي فتحي يقدم مستويات مميزة في الفترة الماضية بالإضافة إلى عمرو السولية".

وزاد :"حمدي سجل هدف مميز في الكأس واليوم السولية سجل هدف مميز أيضا في المباراة".

وعن كثرة التمرير الطويل في المباراة حتى الدقيقة 60 قال :"بالفعل لم نقوم بتمرير الكرة بشكل كثير ولكن بعد ذلك بدأنا في التمرير السليم".

وعن رأيه في محمد شريف قال :"لم يظهر بشكل سيء في مباراة اليوم بالنظر إلى أنها أول مباراة له بعد العودة وهم يحتاجون إلى الكثير من الوقت حتى يتعودوا على طريقة اللعب".

واختتم حديثه :"الهدف الذي سجله محمد شريف من الممكن أن يكون غير متسلل وأعتقد بأن الفار ضغط علينا نوعا ما، ولا يمكن أن أشتكي الفار".