نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر يعاني من الإصابة في الأنكل واللاعب سيفتقده الفريق لمدة ليست بالقصيرة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي:"أجاي سيغيب عن الفريق مدة لن تقل عن شهرين ونصف إلى 3 أشهر".

وتابع :" أجاي يشتكي من إصابة في الأنكل وليس لها علاقة بوتر إكيليس وسيغيب لمدة تصل إلى 3 أشهر".

وزاد :"ناصر ماهر تعرض للإصابة في الكتف وهي نفس الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام".