نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يعلق على فوز الأهلي أمام المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كهريا:"الحمد لله على المكسب وحققنا الفوز بثلاثة أهداف، البداية دائما ما تكون صعبة على الفرق الكبيرة".

وتابع :"فريق مصر المقاصة من الفرق المحترمة وقدم مباراة مميزة، نحن في النادي الأهلي أغلقنا ملف البطولات الماضية ونركز في الفترة المقبلة".

وزاد :"موسيماني حفز اللاعبين بين شوطي المباراة وأقول للجمهور انتظروا فريق قوي ومختلف في المباريات المقبلة".

وواصل :"الحمد لله أنني واحدًا من جمهور النادي الأهلب الذي لا يعرف شيء اسمه خسارة، وهذه هي شخصية النادي الأحمر وهو ما تربيت عليه في النادي منذ الصغر".

وأشار :"ما حدث بين محمد شريف وعمرو السولية مجرد "نرفزة" ملعب والجميع معرض لهذا الأمر، وبعد الهدف الذي سجله السولية الأمر انتهى تمامًا ونحن نتعلم من مثل هذه الأمور".