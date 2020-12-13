انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد ونتائج جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2021 الأسبوع الثاني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2021 نعرضها لكم عشاق الساحرة المستديرة، حيث نقدم لكم تحديثًا لآخر أخبار الدوري موسم 2020 – 2021، وكذلك جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز ونتائج المباريات من خلال النشرة الرياضية لموقع مصر فايف.

آخر أخبار مباريات الدوري المصري 2021

ينطلق يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري انطلاق مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021، على أن تشتمل الجولة الثانية من منافسات مباريات الدوري الممتاز على انعقاد تسع مباريات، تعقد على مدار ثلاثة أيام.

حيث تشتمل مباريات اليوم الأول على انعقاد ثلاث مباريات بين كل من طلائع الجيش x أسوان، سيراميكا كيلوبترا x البنك الأهلي، وادي دجلة x المقاولون العرب، واليوم الثاني على انعقاد ثلاث مباريات بين كل من المصري x الجونة، الإسماعيلي x الإنتاج الحربي، فريق نادي الزمالك x بيراميدز.

كما تختتم مباريات الدوري المصري الممتاز 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثاني بانعقاد ثلاثة مباريات أيضًا بين كل من مصر المقاصة x إنبي، الاتحاد السكندري x سموحة، فريق النادي الأهلي x غزل المحلة.

موعد مباريات الدوري المصري الأسبوع 2

مواعيد مباريات اليوم من الأسبوع الثاني تنطلق مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021 في السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، وتشتمل المباريات على مواجهات بين كل من:

جدول مباريات اليوم الدوري المصري

جدول مباريات الدوري المصري اليوم الأول: الأربعاء 16-12-2020

المباراة الساعة الاستاد طلائع الجيش x أسوان الثانية والنصف عصرًا جهاز الرياضة العسكري سيراميكا كيلوبترا x البنك الأهلي الخامسة مساءً استاد السويس الجديد وادي دجلة x المقاولون العرب السابعة والنصف مساءً استاد السلام

مباريات اليوم الثاني: الخميس 17-12-2020

المباراة الساعة الاستاد المصري x الجونة الثانية والنصف عصرًا استاد برج العرب الإسماعيلي x الإنتاج الحربي الخامسة مساءً استاد الإسماعيلية الزمالك x بيراميدز السابعة والنصف مساءً استاد 30 يونيو

مباريات اليوم الثالث: الجمعة 18-12-2020

المباراة الساعة الاستاد مصر المقاصة x إنبي الثانية والنصف عصرًا استاد المقاولون العرب الاتحاد السكندري x سموحة الخامسة مساءً استاد الإسكندرية الأهلي x غزل المحلة السابعة والنصف مساءً غزل المحلة

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأسبوع الثاني

طلائع الجيش x أسوان.

سيراميكا كيلوبترا x البنك الأهلي.

وادي دجلة x المقاولون العرب.

المصري x الجونة.

الإسماعيلي x الإنتاج الحربي.

الزمالك x بيراميدز.

مصر المقاصة x إنبي.

الاتحاد السكندري x سموحة.

الأهلي x غزل المحلة.

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ترتيب ونقاط فرق مباريات الدوري المصري الممتاز

يتصدر ترتيب مباريات الدوري المصري الممتاز 2021 فريق النادي الأهلي برصيد 3 نقاط، ويحتل المركز الثاني سيراميكا كيلوبترا برصيد 3 نقاط، كما يأتي في المركز الثالث فريق نادي الزمالك برصيد 3 نقاط، ويحتل المركز الرابع فريق نادي الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط، ويأتي في المركز الخامس فريق نادي أسوان برصيد 3 نقاط أيضًا، كما يمكنكم الإطلاع على ترتيب كافة فرق الدوري المصري من خلال الجدول التالي: