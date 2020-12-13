أرسنال يخسر من بيرنلي.. وليستر يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق بيرنلي على نظيره ارسنال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

ارسنال كانوا الأخطر في النصف الأول من المباراة، وكادوا يسجلون الهدف الأول عن طريق ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 28، لكن بوب حارس بيرنلي تصدى لتسديدته في أخطر فرص المباراة.

وفي الشوط الثاني، تحصل السويسري جرانيت تشاكا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58، ليترك ارسنال منقوص العدد فيما تبقى من دقائق.

وفي الدقيقة 73، أحرز الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفًا في مرمى شباك فريقه ارسنال بالخطأ، ليهدي بيرنلي نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة التاسعة، فيما توقف رصيد ارسنال عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فريق ليستر سيتي على نظيره برايتون ألبيون بثلاثة أهداف دون مقابل.

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرنلي، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:

في حراسة المرمى:بيرناد لينو

خط الدفاع: كيفين تيرني - روب هولدينج - جابريال - هيكتور بيليرين

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ويليان - ألكسندر لاكازيت - بيير إيمريك أوباميانج.