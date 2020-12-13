الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر 23 ديسمبر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

بدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه مصر المقاصة 3 /1 اليوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة.

واستهل فريقا المصري والإسماعيلي مسيرتيهما بالموسم الجديد بالتعادل سلبيا.

وعلى استاد الأهلي نجح صاحب الأرض في حسم الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وسجل الأهلي البداية المرجوة في رحلة البحث عن لقبه السادس على التوالي في الدوري المحلي والثالث والأربعين في تاريخه بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس المحليين بجانب لقب دوري أبطال افريقيا.

وتقدم التونسي علي معلول بهدف للاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن مروان حمدي أدرك التعادل للمقاصة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل المباراة لصالحه حيث أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أكد عمرو السولية فوز الأهلي بهدف ثالث سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتصدر الأهلي بهذا الفوز جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وسيراميكا والاتحاد السكندري وأسوان.

وعلى استاد برج العرب، لم ينجح المصري والاسماعيلي في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار الشوطين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وحصد كل فريق نقطة واحدة من أول مباراة لهما، قبل أن يخرج المصري في الجولة الثانية لملاقاة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل وفي اليوم ذاته يلتقي الاسماعيلي مع ضيفه الانتاج الحربي.