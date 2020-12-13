أمامنا تحديات.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلى على المقاصة فى افتتاحية الدوري

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن النتيجة التي حققها الفريق مساء اليوم الأحد، على حساب مصر المقاصة، لا تعبر عن سير المباراة، معربًا عن سعادته بحصد أول ثلاث نقاط أمام منافس قوي.
وقال موسيماني أن الفريق سنحت له العديد من الفرص، لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف، مشيرًا إلى أن التحديات التي تنتظر الفريق تحتاج إلى المزيد من التركيز والتسجيل من أنصاف الفرص.
وأضاف أن فريق مصر المقاصة فريق جيد يمتلك مدربًا رائعًا، يقدم كرة قدم جيدة، ويبني الهجمات من الخلف بشكل متميز.
واوضح أن تشكيل الفريق مساء اليوم شهد مشاركة العديد من العناصر الجديدة، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيدًا بمستوى محمد شريف الذي نجح في تسجيل هدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل. مضيفا أنه سيعيد مشاهدة الهدف مجددًا لمعرفة ما إذا كان تسللا أم لا.
وأشار إلى أن سبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيل الرئيسي يأتي بسبب عودة اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا. مضيفا أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب، منهم السولية وحمدي فتحي، لكن لا يمكن الدفع بهم جميعًا في وقت واحد.
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