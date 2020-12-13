الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع ليفانتي سلبيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وليفانتي بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول كان سجالًا بين لاعبي الفريقين، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل سواء من طرف فريق برشلونة أو ليفانتي، لكن دون أن تهتز شباك أي من الحارسين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت

ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.