أيمن حفني: شخص انتحل صفتي.. وابنتى بخير وتواصل العلاج

وجه أيمن حفنى لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي الشكر الى جماهير الكرة المصرية على دعمه ومساندته فى ظروف مرض ابنته عائشة.

وكتب ايمن حفني عبر حسابه علي "انستجرام": "اشكر جميع الناس على رسائلهم للاطمئنان على ابنتى، ابنتى بخير وتواصل العلاج وتحتاج لدعواتكم، وحسبى الله ونعم الوكيل فى من انتحل شخصيتى للترويج لاشاعة افزعت اقاربى والجميع على ابنتى. اشكركم على الدعم

نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.

وأضاف شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة، أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بالمرض الخبيث وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.

وشدد محمد حفني، على أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة، وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.

أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.