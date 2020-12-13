محمد صلاح يتخطى رونالدو ويتساوى مع توريس وهازارد في قائمة هدافي البريميرليج على مر التاريخ

أحرز محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول في شباك نظيره فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أحرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، لينهي المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي للهدف العاشر هذا الموسم، والهدف 85 في كل مشاركاته في المسابقة.

محمد صلاح تخطى عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في المسابقة حينما كان لاعبًا لـ مانشستر يونايتد، حيث أحرز محمد صلاح 85 هدفًا في 132 مباراة، فيما سجل رونالدو 85 هدف في 196 مباراة.

وتساوى محمد صلاح مع عدد أهداف الإسباني فيرناندو توريس مهاجم فريقي تشيلسي وليفربول سابقًا الذي أحرز ذلك العدد من الأهداف في 212 مباراة، والبلجيكي إيدين هازارد الذي أحرز 85 هدفًا في 245 مباراة.