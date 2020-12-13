سيد عبد الحفيظ: هذه مكاسب الفوز على المقاصة ونستعد بقوة للقاء غزل المحلة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوي ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح في تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لديه هدف واحد وهو السعي نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة.

وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج مؤخرًا بها.

وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق في مختلف البطولات في الموسم الجديد، والمباريات التي أقيمت في الجولات الماضية من بطولة الدوري تبشر بموسم قوي ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلي يقدر جميع المنافسين.