نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق ال3 النقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"بداية الدوري من المهم فيها أن تحقق الفوز وتحصد ال3 نقاط وفي النهاية هي مباراة وانتهت وعلينا النظر إلى المرحلة المقبلة".

وتابع :"أمامنا مباراة هامة يوم الجمعة المقبل أمام غزل المحلة ثم السفر إلى النيجر لبداية مشوار الفريق الإفريقي".

وزاد :"الدوري يحتاج إلى جميع اللاعبين وجميعهم سيحصل على الفرصة، فمباراة اليوم كانت فرصة لمشاركة عددا من اللاعبين".

وواصل :" إحساسي أن الهدف الذي سجله محمد شريف ليس تسللا، لكن في النهاية الحمد لله على المكسب".

واختتم :" المباريات مع مصر المقاصة تكون صعبة لكن نجحنا في تحقيق الفوز أمام فريق محترم يقوده مدرب مميز وهو كابتن إيهاب جلال".