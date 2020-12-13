باير ليفركوزن يمطر شباك هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق باير ليفركوزن الفوز على ضيفه هوفنهايم 4 / 1 وانتزع صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و27 وفلوريان فيرتز في الدقيقة 55 ولوكاس ألاريو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، فيما سجل هدف هوفنهايم كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد لاعبي هوفنهايم فلوريان جريليتش وستيفان بوستش في الدقيقتين 64 و79.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ ولايبزج، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فرط فريق شالكه في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه أوجسبورج 2 / 2.

وتقدم أوجسبورج بهدف سجله سوات سيردار، لاعب شالكه، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وتعادل شالكه عن طريق بينيتو رامان في الدقيقة 52 وأضاف نسيم بوجلاب الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يسجل ماركو ريشتر هدف التعادل لأوجسبورج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فلوريان نايديرليشنر لاعب أوجسبورج في الدقيقة 53.

ورفع شالكه رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، كما رفع أوجسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر.