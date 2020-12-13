نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التي أجراها ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بخلع في الكتف.

وتأكد غياب ناصر ماهر عن النادي الأهلي لمدة من 3 أسابيع إلى شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة.

وكان ناصر ماهر قد غادر ملعب مباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة قبل النهاية بدقائق قليلة متأثرًا بالإصابة في الكتف.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.