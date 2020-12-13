عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التي أجراها ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بخلع في الكتف.
وتأكد غياب ناصر ماهر عن النادي الأهلي لمدة من 3 أسابيع إلى شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة.
وكان ناصر ماهر قد غادر ملعب مباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة قبل النهاية بدقائق قليلة متأثرًا بالإصابة في الكتف.
وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.