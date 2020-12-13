نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا يعلق على مصيره مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبله مع الشياطين الحمر وذلك عقب تصريحات مينو رايولا وكيل أعماله بأن النجم الفرنسي غير سعيد مع الفريق الإنجليزي ومن الأفضل أن يرحل عنه.

وقال بوجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إنستجرام عقب ديربي مدينة مانشستر:"قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين، الثرثرة ليست مهمة".

وأضاف:"المستقبل لا يزال بعيدًا واليوم هو ما يهم وأنا أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000% للفريق، دائمًا ما نكون أقوياء معًا، كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي وهذا لن يتغير أبدًا".

واختتم بوجبا حديثه قائلاً:"عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل لا يجب عليك التحدث".