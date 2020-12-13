نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يعلن موعد سفر الأهلى إلى النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.