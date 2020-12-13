سيد عبد الحفيظ يعلن موعد سفر الأهلى إلى النيجر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يعلن موعد سفر الأهلى إلى النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.
وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.