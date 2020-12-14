ميلان يتعادل مع باركا 2-2 في الدوري الإيطالي

افتتح هيرناني التسجيل لـ بارما في الدقيقة 13، وعزز زميله كوريتش النتيجة لبارما بهدف ثان في الدقيقة 56.
وقلص الفرنسي ثيو هيرنانديز الفارق لـ ميلان بهدف في الدقيقة 58، قبل أن يعود ليضيف هدف التعادل في الدقيقة 91، مقتنصًا نقطة لفريقه.
وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 27 في المركز الأول، ورصيد بارما للنقطة 11 في المركز الرابع عشر.
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