ميلان يتعادل مع باركا 2-2 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق ميلان مع نظيره بارما بهدفين لمثلهما في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح هيرناني التسجيل لـ بارما في الدقيقة 13، وعزز زميله كوريتش النتيجة لبارما بهدف ثان في الدقيقة 56.

وقلص الفرنسي ثيو هيرنانديز الفارق لـ ميلان بهدف في الدقيقة 58، قبل أن يعود ليضيف هدف التعادل في الدقيقة 91، مقتنصًا نقطة لفريقه.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 27 في المركز الأول، ورصيد بارما للنقطة 11 في المركز الرابع عشر.