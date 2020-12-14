ليون يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 في الدوري الفرنسي

فاز فريق أولمبيك ليون على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي. هدف اللقاء الوحيد أحرزه كاديويري في الدقيقة 35، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث. وتحصل مينديز مدافع ليون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 99 بعد تعديه على البرازيلي نيمار. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليون للنقطة 29 في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 28 نقطة في المركز الثالث.

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