أمر طبيعى.. سامي قمصان: لن نعاقب محمد شريف وعمرو السولية بسبب مشادة المقاصة

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس أزمة محمد شريف وعمرو السولية خلال مباراة الأهلي ومصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ما حدث بين محمد شريف وعمرو السولية أمر طبيعي والأمر لم يتطور كما صوره البعض والثنائي تحدثا بعد هدف السولية والأمر انتهى فورًا".

وتابع: "لن يتم توقيع عقوبة على محمد شريف وعمرو السولية وكل ما حدث أمر طبيعي في الملعب وهم ثنائي كبار ونركز مع الفريق في الوقت الجاري".

وتحدث سامي قمصان، عن تفاصيل إصابة النجيري جونيور أجايي، مهاجم القلعة الحمراء.

وأكد قمصان : "جونيور أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحي".

وتابع: "أجايي سيخضع للجراحة في مصر وليس خارج مصر ولكن لا أعرف مدة غيابه والطبيب سيحددها لاحقًا".

وعن إصابة ناصر ماهر، أتم: "اللاعب غادر الملعب مع الطبيب متجهًا إلى المستشفى ولا أعرف تطورات إصابته".