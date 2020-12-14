الأهلي ينفي التفاوض مع نجمي سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع، نفي رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع أحد نجمي منتخب سوريا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وادعت عدة تقارير صحفية، رغبة الأهلي في ضم أحد النجمين، عمر خربيين مهاجم الهلال، أو عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة، في يناير.

ونفى مصدر مقرب من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، عدم تفكير الأهلي في ضم أي من النجمين، لتدعيم هجوم القلعة الحمراء.

وأكد المصدر، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لم يطلب التعاقد سوى مع الأوروجواياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز.

وشدد، أن لجنة التخطيط ستعرض الأسماء المرشحة حال فشل ضم سيرينو، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بها، قبل كأس العالم للأندية، في فبراير.