قائد المقاصة يعترض على هدف كهربا: «أفشة قالي سيبها».. فيديو

قال أحمد مودي، قائد نادي مصر المقاصة، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الأهلي التي جرت مساء أمس الأحد بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد مودي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن الفريق الفيومي قدم مباراة جيدة رغم الهزيمة التي مني بها أمام الأهلي، التي تعد منطقية، في ظل الحالة التي يعيشها الفريق الأحمر.

وأكد أحمد مودي، أن هدف الأهلي الثاني الذي حمل توقيع محمود كهربا، غير صحيح ويجب أن يلغى خاصة وأنه سمع صوتًا من خلفه يطالبه بترك الكرة، فتركها ظنا منه أنه زميله بالفريق الفيومي، لكنه تفاجأ أن مجدي أفشة لاعب الأهلي، هو من فعل ذلك ليحصل عليها ويمررها لكهربا الذي وضعها في الشباك بسهولة.

وتابع "سمعت واحد قالي سيبها افتكرته زميلي، لقيته أفشة وخدها، نفس الكلام حصل السنة اللي فاتت مع لاعب من الإنتاج الحربي".