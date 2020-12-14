نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسقط أمام ليون في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارته صفر / 1 أمام ضيفه ليون اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة فيما استغل ليل كبوة حامل اللقب وانتزع صدارة جدول المسابقة بفوزه الثمين 2 / 1 على بوردو في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

واستعاد رين نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بفوزه الثمين 1 / صفر على نيس اليوم في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز لوريان على نيم أولمبيك 3 / صفر وستاد بريست على ستاد ريمس 2 / 1 وتعادل نانت مع ديجون 1 / 1 وستراسبورج مع ميتز 2 / 2 .

وسقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة على ملعبه وخسر أمام ليون بهدف نظيف سجله تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 35 .

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 28 نقطة وتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون اللذين يقتسمان الصدارة حاليا وإن تفوق ليل بفارق الأهداف.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد تياجو مينديز لاعب ليون للخشونة مع نيمار.

وفي وقت سابق اليوم ، تغلب ليل على بوردو بهدفين سجلهما جوناثان بامبا وجوزيه فونتي في الدقيقتين 17 و45 مقابل هدف سجله توما بيسك في الدقيقة 29 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويقفز للصدارة قبل أن يستفيد من كبوة سان جيرمان لينهي هذه المرحلة في الصدارة. وتجمد رصيد بوردو عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورفع رين رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن علما بأنه الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد نيس عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل السنغالي مباي نيانج الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 28 .

واستعاد لوريان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر ست مباريات سابقة بالبطولة وحقق فوزا كبيرا على نيم أولمبيك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كونتين بويسجارد وبيير ييفس هامل ويوان ويسا في الدقائق الثانية و29 من ضربة جزاء و90 .

ورفع لوريان رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط أمام نيم أولمبيك.

وفاز ستاد بريست على ستاد ريمس بهدفين سجلهما فرانك هونورات وستيف موني في الدقيقتين 30 و77 مقابل هدف سجله أريير زينيلي في الدقيقة 65 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد ستاد ريمس عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل نانت مع ديجون بهدف سجله موسيس سيمون من ضربة جزاء في الدقيقة 24 مقابل هدف أحرزه موسى كوناتي في الدقيقة 54 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر علما بأنه التعادل الثالث له مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة. ورفع ديجون رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز الأخير.

وتعادل ستراسبورج مع ميتز بهدفين سجلهما محمد سيماكان وأدريان توماسون في الدقيقتين 66 و78 مقابل هدفين سجلهما ديلان برون وأوبا نجيت في الدقيقتين 35 من ضربة جزاء و70 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 17 نقطة لميتز في المركز الثالث عشر.