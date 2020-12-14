ميسي يقود برشلونة لفوز غالي على ليفانتي ويتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ميسي،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.

وقد تفاعل معه عدد كبير من مستحدمي السوشيال ميديا، وذلك بعدما خطف هدف الانتصار على حساب ضيفه ليفانتي في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لنادي برشلونة.



وقد استضاف فريق برشلونة منافسه ليفانتي اليوم علي ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز الإسباني.

وحقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على حساب نظيره ليفانتي بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول كان سجالًا بين لاعبي الفريقين، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل سواء من طرف فريق برشلونة أو ليفانتي، لكن دون أن تهتز شباك أي من الحارسين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.



ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الانتصار للبارسا في الدقيقة 76 بتسديدة قوية، ليحقق لفريقه نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 17 في المركز الثامن، وتوقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.



كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة،عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت

- جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت

وأثار ميسي العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، حيث تغيب عن حضور التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد للضغط على إدارة برشلونة للرحيل، كما هاجم إدارة البلوجرانا بسبب طريقة رحيل سواريز عن المادي، ورض الشهر الماضي مقترح إدارة برشلونة بتخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

