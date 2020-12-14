ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني.. الأكثر تداولا ونفي مؤكد لخبر وفاتها

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ادعوا_لعائشة_أيمن_حفني، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.

وقد تفاعل معه عدد كبير من مستحدمي السوشيال ميديا، وذلك بسبب مرض "عائشة" ابنة ايمن حفني لاعب الزمالك السابق، والمُعار لنادي المقاولون، وتداول صورته وهو يحتضن نجلته المُصابة بمرض السرطان القاتل الذي ينهش جسدها الصغير.

وقد نفى محمد حفني، شقيق أيمن حفني نجم الزمالك السابق، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وفاة عائشة نجلة أيمن حفني، موضحا أنها بحالة جيدة.

وأضاف شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة، أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم في ظل إصابتها بالمرض الخبيث وعادت للمنزل برفقة والدها، مشيرا إلى تحسن حالتها.

وشدد محمد حفني، على أن أيمن وأسرته غاضبون من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وفاة عائشة، وطالب الجميع بالدعاء لها لتتماثل للشفاء من مرضها.

وكتب ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك عبر حسابه علي موقع "تويتر" قائلًا "‏في مكالمه مع كابتن أيمن حفني ..طمني علي بنته و قريبا سيزور نادي الزمالك ..كل الدعاء و التمنيات بالشفاء لبنتنا الجميله"

أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.

وهاجم مؤخرا محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب ايمن حفني ووصفه بـ "غير المُلتزم"، قائلا: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم .. كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب غير الملتزم سبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

وقد أكد أحمد حسام ميدو أن أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، لم يكن محظوظا مع الفريق؛ لذا كان على الإدارة قبول رحيله.