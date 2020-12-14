نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يكشف سر بكاؤه في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر بكائه في مباراة نهائى كأس مصر عقب فوز الأهلي باللقب.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال كهربا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم": "بكيت في مباراة الجيش بعد الفوز بكأس مصر لأن هذه البطولة أتت في وقتها، وهي بطولة تاريخية بالنسبة لي وتعد الخامسة في مشواري الكروي".

وأضاف: "التتويج بالبطولات مع الأهلي شيء مختلف، فقد فزت بثلاث بطولات في شهرين وهذا صعب تكراره في أي مكان في العالم".

يذكر أن، الأهلي قد حقق هذا الموسم بطولة أفريقيا على حساب الزمالك وكأس مصر على حساب طلائع الجيش، وذالك بعد الفوز ببطولة الدوري العام أول بطولة للمارد الأحمر هذا الموسم.