نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يُحدد التشكيل الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار صالح جمعة، صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل الأفضل خلال الموسم المنقضي، والذي تقوم به جمعية اللاعبين المحترفين.

وقام جمعة بنشر اختياراته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث اختار عمرو السولية، لاعب الأهلي، كأفضل لاعب في مصر، وعلي معلول كأفضل أجنبي.

وجاءت اختيارات جمعة على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: محمود الونش – عبد الله جمعة (الزمالك)- محمد هاني – أيمن أشرف (الأهلي)

خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) – حمدي فتحي (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم: مروان محسن – محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي) – شادي حسين (سيراميكا كليوباترا).

يذكر أن جمعة لم يدرج عمرو السولية ضمن التشكيل الأفضل، رغم اختياره له كأفضل لاعب في مصر.