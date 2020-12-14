سمير كمونة: سيراميكا كليوباترا قدم أداء متميزا أمام الإنتاج.. ومهاجمه سيصبح هدف القطبين قريبا

أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم أداء متميزا أمام الانتاج الحربي.

وقال سمير كمونة خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "سيراميكا كليوباترا قدم أداء متميزت في أولى مبارياته بالدوري الممتاز أمام الإنتاج الحربي".

وأكمل: "شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف للقطبين قريبا".

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، معسكرا مغلقا في أحد فنادق محافظة السويس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الدخول في معسكر مغلق، بدءا من غد الاثنين، حتى موعد اللقاء يوم الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريبين بالسويس.

وكان سيراميكا كليوباترا فاز على الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.