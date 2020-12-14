إصابة إسلام محارب لاعب الأهلي السابق بفيروس كورونا

أكد اسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي اصابته بفيروس كورونا المستجد.

محارب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اسألكم الدعاء لي الحمد لله ايجابي كورونا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

وفي سياقا اخر كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي سبب تسميته بـ"كهربا"، متحدثا عن بدياته في الناشئين ولماذا ترك الأهلي في سن مبكر.

وقال كهربا في تصريحات خلال لقائه على "أون تايم سبورتس: "بدر رجب مدرب الأهلي السابق في الناشئين، هو من أطلق علي لقب "كهربا"، وذلك بسبب أني لا أحب الخسارة وبكون متكهرب وقتها أطلق علي هذا اللقب".

وتابع: "كانت هناك منافسة كبيرة بيني وبين محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي الحالي".

وعن سبب رحيله عن الأهلي أثناء تواجده في الناشئين، أوضح: "كان قرار مدربين مصريين منهم أمين عرابي".