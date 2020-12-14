السر وراء اسم «كهربا».. نجم الأهلي يكشف كيف حصل على لقبه؟

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي سبب تسميته بـ"كهربا"، متحدثا عن بدياته في الناشئين ولماذا ترك الأهلي في سن مبكر.

وقال كهربا في تصريحات خلال لقائه على "أون تايم سبورتس: "بدر رجب مدرب الأهلي السابق في الناشئين، هو من أطلق علي لقب "كهربا"، وذلك بسبب أني لا أحب الخسارة وبكون متكهرب وقتها أطلق علي هذا اللقب".

وتابع: "كانت هناك منافسة كبيرة بيني وبين محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي الحالي".

وعن سبب رحيله عن الأهلي أثناء تواجده في الناشئين، أوضح: "كان قرار مدربين مصريين منهم أمين عرابي".