نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يكشف حقيقة علاقته بجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حبه الشديد لجماهير الزمالك.

وقال كهربا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" : "أحب جماهير الزمالك كثيرا ولم يصدر مني أي إساءة لهم إطلاقا، حتى بعد رحيلي عن القلعة البيضاء أحترمهم كثيرا ولا يوجد شئ بيني وبينهم".

وأضاف: "جمهور الأهلي يختلف عن أي جمهور في العالم وكان سبب في عودتي للتألق وتسجيل الأهداف، وعلاقتنا صعب وصفها وهذا يسعدني كثيرا لأنني من ضمن هؤلاء الجماهير".

وحقق الأهلي الفوز على المقاصة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي we السلام في إطار الجولة الأول بالدوري الممتاز.