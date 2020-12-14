الارشيف / الرياضة

ساسي على رادار الدوري القطري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسي على رادار الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يفضل الليبي مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتقاله موكله إلى الدوري القطري عن التجديد مع القلعة البيضاء.

يأتي ذلك حسب ما أكد محمد فاروق، وهو ما أثار تخوف مسئوو الزمالك بسبب رغبته في انتقال اللاعب إلى الدوري القطري أو السعودي عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فاروق في برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أن مهند عون يحاول إقناع ساسي بالموافقة على أحد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة سواء من الدوري القطري أو السعودي من أجل الحصول على عمولة كبيرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا